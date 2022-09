Manutenzione scuole Area Sud Salerno, interventi anche per Istituti del Cilento e Diano

Con l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, la Provincia di Salerno sta provvedendo ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria delle scuole per innalzare il livello di sicurezza tra gli studenti tenendo conto anche dell’ancora esistente emergenza Covid-19.

Ecco quali sono gli interventi in programma per gli edifici scolastici

In particolare, i lavori stanno interessando la messa in sicurezza degli edifici scolastici nell’Area Sud per un totale di spesa pari a quasi 200mila euro.

Il commento

«Interventi di manutenzione al fine di fronteggiare ad un parziale aumento di casi Covid-19; abbiamo accorpato i lavori in 3 blocchi– fa sapere il Presidente Michele Strianese– area Nord, centro e Sud della provincia di Salerno».

I lavori riguardano il risanamento delle coperture in lamiere, revisione wc, pitturazione e sostituzione delle porte degli spogliatoi delle palestre.

Nel Comune di Agropoli, la Provincia sta intervenendo al Vico- De Vivo per il rifacimento dei bagni zona uffici, al Liceo Gatto al rifacimento della guaina della palestra e il completamento delle porte delle aule.

E ancora, a Capaccio Paestum, i lavori stanno interessando l’Istituto (Ex Hotel Ambassador) per la revisione dei wc e al Piranesi per la sostituzione della porta di ingresso principale e la revisione delle tapparelle.

Sono previsti, altresì, interventi alle scuole di Contursi, Padula, Teggiano, Sala Consilina per il risanamento delle gronde in lamiera della copertura.

«Per noi è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici con l’obiettivo di tutelare il fondamentale diritto allo studio dei nostri ragazzi»- conclude Strianese