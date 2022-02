Furto di rame a Capaccio: arrestati quattro agropolesi

CAPACCIO PAESTUM. Ladri in azione presso l’ex Hotel Helios, a pochi passi dai templi di Paestum. Quattro persone, tutte residenti ad agropoli, la scorsa notte sono entrate nella struttura ed hanno tentato di rubare del rame contenuto all’interno. A dare l’allarme una persona che ha udito strani rumori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno sorpreso in flagranza i quattro, tre uomini e una donna.

I ladri, uno dei quali con precedenti specifici, sono stati arrestati in attesa del processo per direttissima in programma in mattinata.