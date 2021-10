Decine di fiori lasciati sulla strada dove è morta Fernanda Marino. Questo il nome della ragazza di 17 anni deceduta ieri mattina, intorno alle 9.30 a Positano. La giovane viaggiava in direzione Sorrento a bordo del suo scooter. Si stava recando a scuola quando, per cause in via di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un minivan adibito al noleggio con conducente. Il sinistro è avvenuto in un punto dove la circolazione stradale è regolata a sensi alternati da impianti semaforici per effetto del restringimento della carreggiata disposta ormai da mesi per il consolidamento del costone roccioso che costeggia la statale amalfitana 163.

Per il conducente del monovolume con l’accusa di omicidio stradale.

Fernanda Marino sarebbe deceduta sul colpo. Inutile l’intervento dei soccorritori. L’autista, un 28 originario di Pompei a quanto pare trovato anche positivo ai cannabinoidi, è stato inizialmente trattenuto in stato di fermo. Poi l’arresto con l’accusa di omicidio stradale.

La notizia della drammatica morte della ragazza, che frequentava il liceo scientifico Salvemini a Sorrento, è rimbalzata da un capo all’altro del paese destando rabbia e disperazione. In tanti si sono immediatamente stretti alla famiglia e in particolare a papà Franco e mamma Sonia, devastati dal dolore. Altri hanno scelto di posare dei fori sul luogo dell’incidente mortale.

Una terribile tragedia quella di Fernanda Marino, ragazza solare e di belle speranze, su cui ora dovranno far luce i militari dell’Arma che hanno proceduto al sequestro anche dei due semafori, posti alle estremità del restringimento di carreggiata, per stabilire il corretto funzionamento.