Capaccio: si punta a riqualificare Palazzo De Angelis

CAPACCIO PAESTUM. Via libera alla riqualificazione di Palazzo De Angelis. L’amministrazione comunale, in un’ottica di recupero degli immobili presenti al Capoluogo, ha in mente di intervenire sull’edificio edificato nel XIX secolo essendo “una testimonianza storica e socio-culturale di notevole interesse” che, fanno sapere da palazzo di città, “versa in uno stato di degrado strutturale ed architettonico”.

Palazzo De Angelis: il progetto del Comune

Quindi l’ente, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha intenzione di avviare interventi di recupero e messa in sicurezza dell’immobile.

Spetterà agli uffici avviare l’iter per poter procedere ad interventi di ripristino, conservazione, recupero e messa in sicurezza di Palazzo De Angelis.