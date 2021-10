Camerota: rifiuti abbandonati al Mingardo, disposta la rimozione

CAMEROTA. Con un’ordinanza del Sindaco Mario Scarpitta è stato imposto ai proprietari di un terreno lungo la Mingardina di rimuovere i rifiuti abbandonati in zona. Opera di incivili che più volte hanno costretto già in passato il Comune ad intervenire per rimuovere la spazzatura abbandonata: plastica, carta, legno, scarti edili, talvolta anche rifiuti pericolosi che oltre a deturpare l’ambiente rischiano di rappresentare un pericolo per la salute.

A segnalare quest’ultimo caso era stato il rappresentante del WWF Paolo Abbate: i rifiuti erano presenti a margine della Mingardina. Il Comune aveva invitato i proprietari a porre un cancello per evitare intrusioni in zona, in modo tale da evitare che ignoti vi accedessero e, senza essere visti, gettassero via i rifiuti.

La richiesta è rimasta inascoltata. E’ stata la Sarim ad intervenire per la bonifica ma il problema si è ripresentato. Di qui la scelta del Comune di ordinare ai proprietari di di rimuovere i rifiuti abbandonati e ripristinare i luoghi.