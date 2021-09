Droga nascosta in un beauty: un arresto nel salernitano

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto S.A., italiano del 82’, incensurato, domiciliato nel Comune di Montecorvino Rovella. In particolare, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia, a seguito di una preliminare attività info-investigativa, venivano a conoscenza che l’incensurato S.A. aveva avviato una florida attività di spaccio di varie sostanze stupefacenti.

Gli Agenti hanno sorvegliato per un continuato periodo l’individuo seguendo i suoi movimenti che sono risultati alquanto sospetti e ambigui e, pertanto, hanno deciso di intervenire e controllare il presunto pusher nel momento in cui veniva notato aggirarsi per il centro cittadino del Comune di Bellizzi. Tempestivamente bloccato, S.A. veniva sottoposto a una prima perquisizione, operazione che sortiva esito positivo in relazione ad una somma di denaro che lo stesso aveva in possesso.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti di polizia ha consentito di rinvenire, all’interno di una camera adibita a palestra, un beauty occultato in un contenitore in plastica. L’oggetto aveva al suo interno varie plance di hashish per un peso di circa 360 grammi, della cocaina, in parte suddivisa in dosi da porre in vendita e in parte in polvere, del peso di circa 17,5 grammi, una busta con all’interno della marijuana del peso di circa 40 grammi, oltre a tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente e una somma di denaro ritenuta il provento dello spaccio al dettaglio.

Gli Agenti del Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia hanno quindi arrestato lo spacciatore e l’hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha ordinato la collocazione agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa del provvedimento di convalida.