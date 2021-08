Sulla linea Battipaglia-Sapri, dalle ore 15:40 il traffico ferroviario risulta rallentato per un inconveniente tecnico alla linea. Nel dettaglio il disservizio si è registrato tra Battipaglia e Capaccio Paestum.

È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare il servizio ma non mancano disagi.

Trenitalia, infatti, fa sapere che si registrano rallentamenti fino a 40 minuti per i convogli in transito.