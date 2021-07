L’almanacco del 19 luglio 2021

E’ il 200° giorno dell’anno, 29ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 165 giorni.

Santi del giorno

Sant’Arsenio il Grande (Eremita)

Beato Pietro Cresci da Foligno (Confessore)

San Simmaco (Papa)

Etimologia

Arsenio, nome usato già in latino nella forma Arsenius, deriva dal nome greco Arsénios, a sua volta dalla parola ársen “maschio”, e ha quindi il significato di “virile”. Il nome è stato ripreso dallo scrittore francese Maurice Leblanc per il protagonista dei suoi romanzi polizieschi, Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo (1905).

Proverbio del giorno

Nuvole di luglio fan presto tafferuglio.

Aforisma del giorno

La civiltà progredisce aumentando il numero di operazioni importanti che possiamo compiere senza pensarci. (Alfred North Whitehead)

Accadde Oggi

1992 – Strage di via D’Amelio

1975 – Inaugurata Gardaland

1900 – Inaugurata la metropolitana di Parigi

1985 – Catastrofe della Val di Stava

Sei nato oggi?

Temi ricorrenti nella vita dei nati il 19 luglio sono movimento, grazia e forma. Essi sono sempre attenti a come si presentano e cercano in tutti i modi di controllare il proprio corpo. In genere i nati questo giorno dimostrano un’eccezionale coscienza dei propri limiti; quando fanno un errore non esitano a riconoscerlo, il loro soffermarsi non va confuso con l’esitazione o l’indecisione, ma consiste soprattutto nel saper contemplare e attendere per agire solo al momento giusto.

Celebrità nate in questo giorno

1947 – Brian May

1834 – Edgar Degas

1924 – Libero Grassi

Scomparsi oggi

1992 – Paolo Borsellino

1374 – Francesco Petrarca