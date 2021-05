Addio a Nicola Merola: sindaco di Futani per 25 anni

Addio a Nicola Merola. È stato protagonista della scena politica di Futani per decenni e per 25 anni ha rivestito la carica di sindaco. È per questo a pieno titolo nella storia della città, ha visto il paese crescere e trasformarsi e pertanto la sua dipartita è è per tutti motivo di tutto. Aveva 95 anni.

Il ricordo dell’amministrazione comunale

“Stimato e autorevole uomo delle Istituzioni ha dato lustro al nostro paese e con il suo operato ha contribuito alla crescita sociale, politica ed economica della comunità di Futani”, il commento da palazzo di città.

“Per tutto il tuo lavoro i cittadini di Futani ti saranno sempre grati!”, Concludono gli attuali amministratori. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei cittadini di Futani e dei comuni limitrofi.