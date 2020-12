Il sondaggio: Shopping in giro per il web o per i negozi?

Con il sondaggio di questa settimana, abbiamo chiesto a voi lettori di InfoCilento, come farete il vostro shopping natalizio: on-line o nei negozi?

Nonostante il settore del e-commerce sia ormai prassi consolidata per buona parte degli italiani (soprattutto durante il periodo di lockdown), per questo Natale, Cilento Vallo di Diano e Alburni scelgono con il 53% gli acquisti in negozio.

“In questo periodo di difficile ripresa economica, noi tutti dobbiamo sostenere i nostri piccoli commercianti, se si rispettano le regole, lo shopping nei negozi pieni di luci e decori è molto più suggestivo” dice Franco. “Mai abbandonerò il mio negozio di fiducia” scrive Sabrina.

Di tutt’altro pensiero è Giuseppe, 26 anni che afferma: “Il tour Natalizio non è necessario. Sul web trovi tutto quello che ti serve, e molto di più”.

“Comodo si, ma attenti alle truffe” sottolinea Antonio.

Tradizionalisti quindi i nostri lettori che non rinunciano al classico shopping di Natale tra i negozi.

Che possa essere un magnifico segnale di ripresa e di buon auspicio per l’economia del nostro territorio.

Al prossimo sondaggio.