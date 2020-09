VIDEO | Regionali, parla De Luca: “Ci attendono mesi difficili”

Vincenzo De Luca, forte del risultato delle urne, ha affidato ad una diretta Facebook le sue prime riflessioni su questa tornata elettorale. “Non è una vittoria di destra e di sinistra. Tante forze si sono unite per un progetto comune. Ci attendono mesi difficili per l’epidemia che abbiamo combattuto bene a marzo e aprile e dobbiamo fare lo stesso ora in questi mesi. C’è stata unità nazionale e regionale, poi negli ultimi mesi il dibattito politico violento e spesso aggressivo ha sgretolato quella unione a lungo ricercata. Sarà una Campania forte e decisa anche dal punto di vista ambientale”.

Il Governatore ha parlato anche dell’emergenza coronavirus: “Per quanto riguarda il Covid c’è troppo rilassamento in giro. Siamo verso la seconda ondata della pandemia in Italia, mentre in altri paesi è già cominciata. Massima attenzione, che qui si rischia grosso. E’ la nostra priorità poi affronteremo il problema socio economico della regione”.

Infine i ringraziamenti: “Ringrazio tutti coloro che ci hanno creduto e sostenuto, c’è stato un clima di unità e ho visto anche una città come Napoli, determinata a voler cambiare passo. Abbiamo bisogno di risorse da investire, non c’è un minuto di tempo da perdere. Ci sono progetti esecutivi da portare a termine, dobbiamo sburocratizzare la macchina dirigenziale della Campania. Sono orgoglioso e ho l’energia per riprendere da questa sera il lavoro intrapreso”.