Capaccio: scontro sulla SS18, ferito centauro

CAPACCIO PAESTUM. Ancora un incidente sulla SS18, nei pressi dello svincolo Spinazzo. Questa mattina intorno alle 10.30 una moto è andata a scontrarsi contro un’auto. Il centauro è finito rovinosamente a terra riportando ferite e contusioni per fortuna non gravi. A bordo della vettura, un’Alfa Romeo Mito, c’erano quattro giovani. Sono stati loro i primi a far scattare l’allarme.

Sul posto gli uomini della Polstrada di Vallo della Lucania, i sanitari del 118 e il personale dell’Anas. Da ricostruire la dinamica del sinistro.

Il ferito, un giovane originario di Salerno, è stato trasferito all’ospedale di Roccadaspide per accertamenti. Il sinistro è avvenuto in una zona già teatro di altri incidenti; alcuni hanno anche avuto un tragico epilogo