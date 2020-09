Affetta da covid si frattura il polso: ricoverata ad Agropoli

E’ caduta in casa e si è rotta il polso. Protagonista una donna domiciliata a Castellabate (ma non residente) affetta dal coronavirus. La malcapitata era in isolamento nella sua abitazione ma, in seguito ad una caduta, si è provocata una frattura. A quel punto si è creata una situazione particolare: come e dove curare una paziente affetta da coronavirus? La donna è stata prelevata da un’ambulanza specializzata e trasportata, scortata dai carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, prima a Vallo della Lucania e poi, di fronte alla possibilità di accudirla, presso l’ospedale di Agropoli (l’ulteriore opzione era Benevento).

Qui, però, manca il personale ortopedico necessario a curarla. Così è stato disposto il ricovero ma per poterla accudire dovranno intervenire dei sanitari provenienti dall’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

L’ospedale di Agropoli ha la possibilità di eseguire radiografia ed altri esami necessari che poi, qualora manchino gli specialisti, vengono trasmessi al “San Luca” per essere analizzati. In questo caso, però, è stato necessario che dei medici si spostassero dal presidio vallese per accudire la malcapitata ricoverata in isolamento nel nosocomio agropolese.