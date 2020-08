Send an email

Vacanze cilentane per Gianni Morandi

Gianni Morandi torna nel Cilento. Il cantante bolognese si trova infatti ad Acciaroli. Lo rivela uno scatto pubblicato sui social in cui si vede un tramonto della località costiera cilentana. Non è la prima volta che Morandi visita questo territorio. Un cognato, infatti, è originario di Cannalonga e ha casa proprio ad Acciaroli.

L’artista, come già fatto in passato, ha scelto di soggiornare qui per qualche giorno di relax. Morandi più volte ha mostrato di apprezzare il Cilento e di essere un amico dei cilentani ai quali durante un concerto al Palasele rivolse anche un messaggio.

In questa particolare estate caratterizzata dall’emergenza covid Gianni Morandi ha scelto di trascorrere le sue vacanze in Italia immortalando le varie tappe del suo percorso sulle sue seguitissime pagine social.