Altri tre casi positivi a Pisciotta. Salgono così a 14 le persone contagiate nel borgo cilentano a seguito della cena organizzata a casa del medico salernitano. Il numero dei contagiati potrebbe aumentare. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare i risultati di altri tamponi. Nella giornata di ieri il medico dell’Usca ha eseguito altri due tamponi sui contatti dei casi già presenti.

Il risultato è atteso per domani sera. Intanto le 14 persone risultate positive si trovano in stato di isolamento, cinque ricoverate presso strutture sanitarie. Le altre in attesa dell’esito del tampone sono in isolamento domiciliare.

Per domani il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Salerno, d’intesa con il Sindaco Liguori , ha disposto una campagna di tamponi che riguarderà le ulteriori persone potenzialmente entrate in contatto dei positivi.