Alta velocità in Cilento tutto l’anno: presto realtà

L’Alta velocità attiva tutto l’anno nel Cilento non è più un sogno. È stato completato l’iter che consentirà ad Italo e Freccia Rossa di garantire il servizio fino a Sapri e Potenza. Un importante risultato ottenuto grazie all’attivazione della tariffa Promo Sud. La proposta fu presentata lo scorso 29 novembre dagli amministratori cilentani al presidente del Consiglio, Conte in visita a Vallo della Lucania. Essa consente alle società che prolungheranno la loro corsa a sud di Salerno, di essere esentate dal pagamento del pedaggio a Rete Ferroviaria Italiana, per il tratto percorso sulla rete tradizionale.

“La nostra sollecitazione – dice il senatore Franco Castiello – è arrivata subito all’attenzione di Rete Ferroviaria Italiana che mi ha comunicato di accettare la proposta” . È partito quindi il procedimento amministrativo e a giorni sarà chiuso l’ultimo tassello con l’intervento dell’autorità regionale trasporti che ha sede a Torino da cui si attende il parere di conformità alla proposta di RFI.

“Posso anticipare ufficiosamente – annuncia Castiello – che il parere sarà affermativo“. L’iter è quindi completo. L’Alta Velocità non sarà più limitata ai fine settimana del solo periodo estivo. “Continua il nostro impegno con le società che gestiscono Frecciarossa e Italo – ribadisce il senatore Castiello – con gli imprenditori turistici e gli operatori economici del territorio, affinché queste opportunità infrastrutturali costituiscano un importante volano per l’economia, favorendo la destagionalizzazione delle presenze turistiche e lo sviluppo dell’occupazione”.

Intanto proseguono anche i lavori per la messa in sicurezza della Cilentana. Dovranno essere ultimati entro la prossima stagione estiva. Sarà messa in sicurezza anche con la sostituzione del guardrail .