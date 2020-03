Agropoli diventa capitale dell’Atletica. È quanto è emerso nel corso della riunione Fidal Campania tenutasi a Napoli. Allo stadio “Raffaele Guariglia” e sulla pista “Pietro Mennea” si svolgeranno diverse manifestazioni tra aprile e giugno. Un ulteriore appuntamento è previsto per novembre.

Ecco il programma degli appuntamenti:

25-26 Aprile: La serie dei Campionati ad Agropoli si apre con i Campionati Regionali di prove multiple, prima prova nazionale, per le categorie under18, under20 e assoluti.

9-10 Maggio: Campionati di società assoluti, prima fase Nazionale.

6-7 Giugno: Parte la caccia ai titoli Regionali con i Campionati individuali Assoluti

27 Giugno: Caccia al minimo, l’ultima chance per i tanti che proveranno a strappare il minimo per gli Italiani under 18

8 Novembre: Festa del Cross

“Ci apprestiamo a vivere un anno diverso, incentrato sui risultati agonistici – esordisce Angelo Palmieri, Presidente dell’ASD Atletica Agropoli – la grande atletica sarà ad Agropoli in formato weekend, con ben 4 manifestazioni, con atleti di un certo spessore che si confronteranno in casa nostra. Parte della stagione agonistica – Continua Palmieri – sarà dedicato anche nel mettere a sistema Agropoli e Fidal per lanciare l’idea di un grande Meeting al Sud, con lo scopo di farlo diventare tradizione.”

Il Presidente, sul tema Campestre, rilancia il binomio tra Atletica Agropoli e corsa campestre: “Abbiamo un progetto, quello di ospitare, ad Agropoli, la grande festa del Cross!”

In conclusione, come sempre, uno sguardo al territorio, sempre più vicino allo sport: “Non ci spaventa il duro lavoro e, se la qualità agonistica salirà, automaticamente aumenterà l’interesse verso tutto il movimento, con uno sguardo sempre rivolto ad Agropoli città dello sport nelle scuole, nelle famiglia ed nella cultura.”