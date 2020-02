VIDEO | La Ducati sceglie Sapri per promuovere la Multistrada 950

La SS18, tra Sapri e Maratea, scenario per promuovere la Multistrada 950, la moto di casa Ducati rinnovata nei mesi scorsi dall’azienda bolognese. Il video che promuovere la 950 è stato pubblicato sulla pagina ufficiale dell’azienda che descrive così la SS18: “Una strada affacciata sul mare che sembra disegnata per coloro che amano le curve. Il Multistrada 950 ci accompagna da Sapri a Maratea su una delle strade costiere più emozionanti del sud Italia, con tornanti elbow-down e belvederi mozzafiato”.

Le immagini sono state girate nel dicembre scorso. La Ducati non è l’unica casa ad aver scelto la SS18 tra Sapri e Maratea per promuovere le sue produzioni. Precedentemente era stata la Porche a scegliere questa parte di territorio per realizzare uno sport.