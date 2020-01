Elezioni regionali: amministratori cilentani in campo con De Luca

La campagna elettorale per le elezioni regionali è pronta ad entrare nel vivo ed anche gli amministratori cilentani si preparano a scendere in campo. Su iniziativa dei sindaci di Laurito e Celle di Bulgheria, Vincenzo Speranza e Gino Marotta, è nata nelle ultime ore sui social la pagina “Sindaci e Amministratori locali per Vincenzo De Luca – Avanti a Testa alta”. Tra i primi ad aderire il sindaco di Ascea, Pietro D’Angiolillo, quello di Torraca, Domenico Bianco e di Torre Orsaia, Pietro Vicino.

Proprio Speranza spiega le ragioni per cui amministratori e cittadini dovrebbero sostenere nuovamente De Luca alle prossime elezioni regionali: «Le prime 5 buone ragioni per sostenere Vincenzo De Luca – spiega – sono la lotta alla autoreferenzialità, che ha decimato (e decimerà) la politica da Pordenone a Trapani; l’uscita dal commissariamento nella sanità, con investimenti per 1,08 mld di euro per l’edilizia ospedaliera e 8000 assunzioni, tra giovani medici e infermieri; il rilancio delle Comunità Montane, con azzeramento delle mensilità arretrate ed un potenziamento del ruolo degli enti montani; la viabilità, con investimenti realizzati e programmati per ogni ambito della Regione Campania; il trasporto pubblico, con abbonamenti gratuiti per migliaia di giovani studenti, il prolungamento della Freccia Rossa Cilento, il ripristino delle vie del mare, e l’acquisto di nuovi autobus e nuovi treni».

La maggioranza dei sindaci del Cilento già alle elezioni regionali del 2015 si era schierata al fianco del Governatore Vincenzo De Luca. Ora gli amministratori locali si preparano nuovamente a scendere in campo anche se manca ancora l’ufficialità della sua candidatura.