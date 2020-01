Orria: 200mila euro per la viabilità

ORRIA. Fondi per i piccoli comuni. Orria prova ad approfittarne. Con un decreto legge dell’aprile scorso il Governo ha assegnato risorse per i piccoli comuni fino a 3500 abitanti.

Questi serviranno ad eseguire lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali o per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I fondi arrivano grazie all’economie dei progetti “6000 campanili” e “nuovi progetti di intervento”. I finanziamenti per gli enti locali possono essere fino ad un massimo di 200mila euro di cui 150mila per i lavori e 50mila per somme a disposizione.

Orria risulta tra i beneficiari pertanto ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo per i lavori relativi alla manutenzione della strada comunale Santo Ianni che attraversa la Orria e raggiunge Piano Vetrale.

L’arteria necessita di opere importanti di sistemazione e i fondi del Mit rappresentano l’occasione per eseguire finalmente i lavori. Il costo complessivo è di 200mila euro.