VIDEO | Fondi Sviluppo e Coesione per la Campania, De Luca bacchetta il governo

Continua a tenere banco la questione dei fondi Sviluppo e coesione. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso di un’intervista in occasione dell’inaugurazione dell’impianto di selezione a Casal Velino, bacchetta ancora una volta il governo centrale. E’ più di un anno e mezzo che la regione dovrebbe ricevere 6 miliardi di euro. Questi fondi sono indispensabili per i comuni. Gli enti non hanno finanziamenti nell’ambito dei PNRR per quanto riguarda la viabilità, l’assetto del territorio, per l’erosione costiera, per i finanziamenti alle manifestazioni culturali.

Altri investimenti riguardano il ciclo delle acque .“La Regione Campania – dichiara il Presidente De Luca – intende assumere con estrema serietà e impegno il problema delle risorse idriche e della siccità, una delle grandi emergenze dei prossimi anni. Si parte con i primi tre invasi collinari destinati all’approvvigionamento idrico”. Infatti nel Cilento e nell’alto Sele è prevista la realizzazione di una decina di invasi collinari sottolinea il governatore.