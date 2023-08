Vallo di Diano e Tanagro sotto la morsa degli incendi

Gli incendi cominciano a mettere in difficoltà il Vallo di Diano. Dopo il rogo divampato nella giornata di ieri nel comune di Casalbuono e che ha messo a rischio una casa di riposo per anziani, indenne, grazie all’encomiabile lavoro svolto dall’AIB della Comunità Montana Vallo di Diano e dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, sempre nella giornata di ieri, dal lato opposto, nel territorio del Tanagro, a Caggiano si è registrato un altro rogo, in località “Ze Maddea-Ringo”

Probabilmente la natura è dolosa

Grazie alla celerità dei cittadini che hanno avvertito immediatamente il Sindaco, Modesto Lamattina, sono stati subito allertati i volontari della Gopi-Anpas che hanno circoscritto le fiamme e dopo qualche ora spento l’incendio. Quasi sicuramente è di natura dolosa l’innesco. Si stanno esaminando le immagini del sistema di videosorveglianza territoriale per individuare gli eventuali responsabili.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri Forestali di Polla.

Non è il solo incendio registrato nella zona

Intanto un altro incendio si è registrato, questa mattina, in località “Caiazzano” a Sassano. Le fiamme hanno avvolto un fienile. Ed ora sono a lavoro, nel territorio di Padula, i Vigili del Fuoco di Sala Consilina per un incendio che è divampato nel pomeriggio di oggi.