Attimi di paura a Scario: camper rimane incastrato in una stradina, necessario l’intervento dei Vigili del fuoco | VIDEO

Momenti di tensione Sabato sera a Scario quando un camper è rimasto incastrato in via Discesa Marina, nel cuore della nota località turistica del Golfo di Policastro. La giovane coppia che si trovava a bordo del camper all’improvviso si è ritrovata in una stradina molto stretta dalla quale era del tutto impossibile uscire. I due muri presenti ai bordi della carreggiata impedivano al mezzo di proseguire la sua corsa. Motivo per il quale la coppia ha subito allertato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino. Nell’immediato si è messa in moto la macchina dei soccorsi. I caschi rossi giunti sul posto hanno pianificato il modo per tirare fuori dalla strada il camper. Per farlo si sono avvalsi del supporto di un uomo del posto.

I soccorsi

È stato quest’ultimo a bordo di un trattore a rimorchiare il camper e a permettergli di risalire la strada e di muoversi all’interno di un terreno adiacente alla carreggiata. Subito dopo il camper è riuscito a lasciare Discesa Marina e riprendere il suo viaggio.

Sul posto anche il 118

Sul posto l’arrivo anche dei sanitari del 118 dell’ospedale “Immacolata” di Sapri che si sono accertati delle condizioni di salute della giovane coppia che fortunatamente non ha riportato traumi.