Vallo della Lucania, tifosi contro amministrazione: «siete la rovina della nostra passione»

Un messaggio eloquente è apparso questa notte in piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania rispetto al mancato adeguamento dello stadio Giovanni Morra che ha portato la squadra locale, la Gelbison, a disputare le partite casalinghe prima ad Agropoli e poi a Santa Maria di Castellabate.

La situazione

L’anno scorso la compagine rossoblù era approdata per la prima volta nella sua storia nel campionato di Serie C ed era stata costretta a giocare le prime gare del torneo a Pagani per poi trasferirsi ad Agropoli dove lo stadio “Guariglia” è stato adeguato per la terza serie proprio dal presidente dei cilentani, Maurizio Puglisi. Quest’anno, invece, la squadra si è divisa tra Agropoli, Angri e Castellabate.

I tifosi chiedono a gran voce un adeguamento

I tifosi chiedono a gran voce un adeguamento dell’impianto per poter disputare almeno la Serie D. Vane sembrano state le rassicurazioni dei giorni scorsi circa il progetto dei lavori proprio allo stadio “Morra” da parte del consigliere Antonio Bruno.