Il calendario di Serie C pubblicato nelle ore scorse ha detto che sarà la Juve Stabia l’avversario dello storico esordio tra i professionisti della Gelbison, formazione guidata dal confermato Gianluca Esposito. La truppa cilentana, inserita nel girone C, aprirà il suo campionato il 4 settembre con la gara “casalinga” contro le vespe che hanno giocato in più occasioni anche in B. L’ultima, il 23 aprile, sarà invece contro il Monopoli.

Gelbison: il calendario dei rossoblù in Serie C

-4 Set 2022 GELBISON – JUVE STABIA 23 Dic 2022 -11 Set 2022 AVELLINO -GELBISON 8 Gen 2023 -14 Set 2022 GELBISON – POTENZA 15 Gen 2023 -18 Set 2022 VIRTUS FRANCAVILLA – GELBISON 22 Gen 2023 -25 Set 2022 GELBISON – TARANTO 29 Gen 2023 -2 Ott 2022 AUDACE CERIGNOLA – GELBISON 1 Feb 2023 -9 Ott 2022 GELBISON – FOGGIA 5 Feb 2023 -16 Ott 2022 ACR MESSINA – GELBISON 12 Feb 2023 -19 Ott 2022 GELBISON – MONTEROSI TUSCIA 19 Feb 2023 -23 Ott 2022 GIUGLIANO – GELBISON 26 Feb 2023 -30 Ott 2022 GELBISON – FIDELIS ANDRIA 5 Mar 2023 -6 Nov 2022 PESCARA – GELBISON 12 Mar 2023 -13 Nov 2022 GELBISON – TURRIS 15 Mar 2023 -20 Nov 2022 CATANZARO – GELBISON 19 Mar 2023 -27 Nov 2022 GELBISON – PICERNO 26 Mar 2023 30 Nov 2022 VITERBESE – GELBISON 2 Apr 2023 -4 Dic 2022 GELBISON – LATINA 8 Apr 2023 -11 Dic 2022 CROTONE – GELBISON 16 Apr 2023 -18 Dic 2022 GELBISON – MONOPOLI 23 Apr 2023

I posticipi del lunedì su Rai Sport

La Lega Pro e Rai Sport scendono di nuovo in campo insieme. Rai si è infatti aggiudicata i diritti audiovisivi di Lega Pro per il prossimo triennio, fino alla stagione 2024/25, relativi al “Pacchetto Nazionale 1”. Su Rai Sport saranno trasmessi tutti i posticipi di campionato del lunedì sera, le partite dei playoff e le finali di Coppa Italia e Supercoppa.

La consolidata formula di commercializzazione, oltre a portare notorietà alla Lega Pro, è il giusto riconoscimento ad un lavoro di qualità legato all’innovazione e al consolidamento del brand e dell’immagine del Campionato Serie C.

Il weekend della serie C su Rai Sport inizierà la domenica sera su “Domenica Dribbling”. Lo spettatore sarà accompagnato al posticipo del lunedì con un collegamento dalla città dove si svolgerà il match, parlando dell’incontro che verrà e del turno appena concluso.

Poi il “Monday Night” che avrà inizio alle 20:30. Previsto uno studio live dallo stadio nel quale, oltre a parlare della partita, troveranno spazio le città coinvolte e le loro comunità, tutti i goal del weekend, servizi e approfondimenti sui club e sulle piazze della terza serie.

Le parole di Francesco Ghirelli numero uno della Lega Pro

“La Lega Pro su Rai Sport è una garanzia di alta visibilità e professionalità per i nostri club e per i loro tifosi. Attraverso Rai potremo continuare a parlare del nostro calcio giovane e sempre ricco di nuovi talenti avendo un riferimento costante al presente e al futuro, ma anche alla memoria e alla storia del nostro Paese. Il calcio dei comuni, insieme a Rai che è la storia dell’Italia, rappresenta un punto d’incontro della nostra identità collettiva per lo sport e non solo. Non poteva esserci connubio più virtuoso”.