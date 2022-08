Gelbison: tris di acquisti per mister Gianluca Esposito

Tris di novità in casa Gelbison che nelle ore scorse ha presentato rinforzi per mister Gianluca Esposito in vista della prossima stagione in Serie C. I rossoblù domani disputeranno un test amichevole con il Potenza, presso lo stadio “Alfredo Viviani” alle ore 18:00. Ieri, invece successo per 2-1 contro i dilettanti laziali del Luiss.

Gelbison: arriva Lorenzo Sorrentino

Ancora un colpo da novanta per la Gelbison. La Società rossoblù si è assicurata le prestazioni sportive di Lorenzo Sorrentino, attaccante classe ‘95 con all’attivo oltre 250 presenze tra Serie C e D condite da 45 gol.

Un innesto di spessore per il reparto offensivo della rosa di Mister Esposito pronta ad esordire in Lega Pro.

L’attaccante romano arriva dalla Fidelis Andria e in carriera ha totalizzato circa 160 presenze nel professionismo con le maglie della Vibonese, Cesena, Renate, Lucchese, Gubbio, Sambenedettese e Juve Stabia.

Le parole del giocatore

“Mi hanno cercato diverse squadre ma ho scelto la Gelbison perchè è quella che lo ha fatto con maggior convinzione. Fondamentali per la buona riuscita della trattativa sono stati il Presidente Maurizio Puglisi e il consulente di mercato Nicolò Pascuccio. Sono davvero felice di essere qui e voglio fare bene per il progetto Gelbison.”

Presentato Giuseppe Statella

Continua la campagna di rafforzamento: nella rosa di Mister Gianluca Esposito ancora un innesto di rilievo. La Società annuncia l’arrivo di Giuseppe Statella, esterno di centrocampo classe 1988.

L’atleta arriva dall’Acr Messina dove nell’ ultima stagione ha messo insieme 15 presenze e una rete. Vanta un ricco curriculum con all’attivo oltre 300 presenze tra i professionisti, di cui molte in serie B, e oltre 30 reti. Le sue doti in campo non sono sfuggite al nostro consulente di mercato Nicoló Pascuccio. Le parole del giocatore “Società seria e organizzata. Non ho esitato un solo istante ad accettare la proposta della Gelbison, sono pronto a dare il mio contributo al progetto per toglierci delle belle soddisfazioni” .

Tesserato Giovanni Foresta

Dalla Carrarese arriva Giovanni Foresta. La Gelbison si è assicurata le prestazioni sportive dell’esterno classe 1995