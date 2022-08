Termina 3 a 1 il test giocato ieri al Morra tra Gelbison e Nocerina. Tutte le reti sono giunte nella ripresa con a segno Faella, Bonalumi, su rigore, e Graziani mentre per la Nocerina Basanisi su rigore.

Gelbison: superata in amichevole la Nocerina

In avvio opportunità per Caccavallo che tira alto mentre al 17′ ci prova invece la Nocerina con Mancino che impegna il portiere vallese in parata. Il primo tempo con poche emozioni si conclude infatti a reti bianche.

Nela ripresa Valentini colpisce di testa il pallone che finisce di poco fuori. Tuttavia è la Gelbison a passare in vantaggio al 52′ con il gol di Faella, poco dopo (57′) i rossoblù raddoppiano con Bonalumi che, di testa, insacca il pallone alle spalle di Stagkos. I rossoneri accorciano le distanze al minuto 65. A segnare è, su calcio di rigore concesso a seguito di un fallo su Cuomo, Basanisi. La Gelbison però ristabilisce subito il doppio vantaggio con Graziani che, anche lui dagli 11 metri, realizza il gol del tris vallese. Ed è proprio sul 3-1 che si conclude l’allenamento congiunto Gelbison-Nocerina.

Gelbison-Nocerina 3-1

RETI: 52′ Faella (G); 57′ Bonalumi (G); 65′ Basanisi (N); 67′ Graziani (G)

GELBISON: Vitale, Gilli, Paoloni, Bonalumi, Citarella, Uliano, Loreto, Nunziante, Graziani, Caccavallo, Faella. A disp. D’Agotino, Cannizzaro, Sannia, Fornito, Correnti, Coulibaly, Mesisca, Savini, Ambro, Sandri, Di Fiore, Cortesi. All. Esposito

NOCERINA: Stagkos, Chernet, Garofalo, Magri, Basanisi, Khalel, Valentini, Chitti, Scaringella, Mincica, Mancini. A disp. Recchia, Caliendo, De Marino, Menichino, Diniz, Gomes, Sirico, Villani, Dorato, Schiavella, Cuomo, Saccoccio, Amarante, Balde, Gaudino, Falzone, Settembrini, Talamo. All. Sannino

Presentato Giuseppe Caccavallo

La Società piazza un colpo di spessore. L’esperto l’attaccante Giuseppe Caccavallo, con una importante carriera in Serie B e Serie C, indosserà la maglia rossoblù. L’atleta ha firmato ed é pronto ad unirsi alla rosa di Mister Gianluca Esposito. Un innesto di qualità per i rossoblù pronti ad esordire in Lega Pro. Caccavallo, classe 1987, nell’ultima stagione ha giocato a Siena, mettendo insieme 19 presenze e tre gol. Per tre stagioni ha indossato la maglia della Carrarese dove ha giocato 51 partite con 19 gol e 7 assist. L’esperta punta, ha militato in serie C anche a Catania, Cosenza, Venezia, Paganese, Casertana, Pergolettese, Taranto, Martina, Gubbio. Ventinove presenze in serie B con Lecce, Crotone e Salernitana con cui ha realizzato 2 reti e 4 assist. Nella sua carriera sfiora le 300 presenze e i 60 gol.

Le parole del giocatore

“Ringrazio la Società che mi ha cercato e mi ha voluto in questa importante stagione di esordio in Lega Pro per la Gelbison. Le parole di stima del Presidente Puglisi e del consulente di mercato Pascuccio mi hanno fatto molto piacere e voglio contraccambiare la loro fiducia. Personalmente sono pronto a dare il mio contributo ad un progetto importante come quello della Gelbison.”