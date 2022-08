Stagione 22-23: Gelbison poker al Buccino, innesto per l’Agropoli, presentazione per la Polisportiva

Nella stagione 22-23 alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news giunte dalle tre compagini.

Stagione 22-23: Gelbison poker al Buccino

Termina 4 a 0 l’allenamento congiunto che ieri al Morra ha visto impegnata la rosa di Mister Gianluca Esposito contro il Buccino. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio dei padroni di casa. Al 21′ gol di Cortesi. Imbeccato da Graziani da solo davanti la porta non ha sbagliato. Al 37′ gol di Gilli. Cross di Di Fiore dalla destra che trova Gilli al centro dell’area che prova una conclusione respinta dal portiere e sulla ribattuta la spinge in rete per il 2-0. La terza rete arriva al 39′. Segna Correnti dopo una bella giocata al centro dell’area.

La ripresa vede la Gelbison aumentare il vantaggio. All’85’ chiude la partita segnando il 4-0 finale. Una buona prestazione dei rossoblù impegnati nella preparazione in vista dell’esordio in Lega Pro. Domenica intanto al Morra arriva la Nocerina.

GELBISON primo tempo: Cannizzaro, Gilli, Loreto, Fornito, Sannia, Paoloni, Graziani, Ambro, Cortesi, Di Fiore, Correnti.

GELBISON secondo tempo: D’Agostino, Mesisca, Savini, Bonalimi, Citarella, Paoloni, Vitiello, Uliano, Bevilacqua, Coulibaly, Mahadhbi.

BUCCINO primo tempo: Volzone, Donnantuoni, Murano, Sambataro, Dellacasa, Pandelea, Senatore, Amenguai, Rabbi, Martinelli, Martoccia.

BUCCINO secondo tempo: Volzone, Mammoliti, Murano, Sambataro, Gibba, Ambrosino, D’Alessio, Compagnone, Marrocco, Paparello, Martoccia.

Polisportiva Santa Maria: lunedì la presentazione

Si terrà lunedì sera (22 agosto) alle 21, presso il piazzale di Punta dell’Inferno, la presentazione della squadra e dello staff tecnico della Polisportiva Santa Maria in vista della stagione sportiva 2022/23. La presentazione avverrà nell’ambito della “Festa del Mare”, organizzata dal Comune di Castellabate, che prevede anche il concerto di Sud Sound System. Domani mattina, invece, alle 10:30 amichevole contro il Giffoni Sei Casali al “Carrano”.

Agropoli: preso Gennaro Sorrentino

L’US Agropoli annuncia di aver tesserato l’attaccante Gennaro Sorrentino. Classe ’88 vanta quasi 400 presenze tra Serie D e Lega Pro con all’attivo, inoltre, quasi 100 gol. Nella passata stagione ha festeggiato la promozione in Serie D con la maglia della Palmese. Tantissime le maglie prestigiose indossate in carriera come quelle del Savoia, Ercolanese, Gladiator, Brindisi, Matera, Battipagliese, Portici e tante altre. Il calciatore è già aggregato al gruppo guidato da mister Turco pronto per questa nuova avventura.

Domani mattina presso il “Vaudano” di Capaccio Capoluogo l’US Agropoli svolgerà un allenamento congiunto con l’AS Luiss, squadra che milita in Eccellenza laziale. Calcio d’inizio alle ore 10 circa.