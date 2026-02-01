Vallo della Lucania: Comune vuole cedere terre e rocce da scavo provenienti dai lavori per il nuovo Istituto “Torre – Parmenide”

C'è tempo fino alle ore 13.00 del 16 febbraio per presentare la propria manifestazione d'interesse. Ecco le informazioni utili

Municipio di Vallo della Lucania

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, intende cedere le terre e rocce da scavo qualificate quali sottoprodotti provenienti dai lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo istituto “Torre – Parmenide”.

Pubblicato avviso pubblico

L’Ente ha così pubblicato un avviso pubblico esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse all’acquisizione di sottoprodotti derivanti dalla scavo; la quantità presunta del materiale è pari a circa 15.000 metri cubi. Il materiale sarà progressivamente disponibile a partire dall’inizio del mese di marzo 2026 e verrà messo a disposizione del soggetto interessato nell’area di cantiere.

Resta a carico del soggetto interessato il trasporto e lo scarico del materiale; le operazioni di carico dovranno essere coordinate con quelle di scavo al fine di limitare l’eccessivo accumulo del materiale scavato e, pertanto, il soggetto interessato dovrà rendersi disponibile a procedere alle operazioni in questione secondo le tempistiche che saranno impartite dal comune di Vallo della Lucania.Resta, inoltre, in capo al soggetto interessato ogni adempimento e onere che non spetti, per norma, al comune di Vallo della Lucania quale produttore del sottoprodotto: in particolare dovrà redigere la documentazione per il riutilizzo e rendicontare in ordine al sito di utilizzo.

I requisiti richiesti

Il soggetto interessato dovrà essere in possesso dei requisiti di legge per la gestione delle terre e rocce da scavo, e dovrà disporre di mezzi idonei alle operazioni di carico, trasporto e scarico nonché di aree idonee per il rimpiego del sottoprodotto acquisito ai sensi del dettame normativo del DPR 120/2017.

Come presentare domanda

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse al comune di Vallo della Lucania, tramite pec all’indirizzo prot.vallodellalucania@legalmail.it entro le ore 13.00 del 16 febbraio 2026.  Per tutte le atre informazioni è possibile consultare l’avviso sul sito istituzione dell’Ente.

