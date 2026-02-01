Vallo della Lucania: Comune vuole cedere terre e rocce da scavo provenienti dai lavori per il nuovo Istituto “Torre – Parmenide”

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, intende cedere le terre e rocce da scavo qualificate quali sottoprodotti provenienti dai lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo istituto “Torre – Parmenide”.

Pubblicato avviso pubblico

L’Ente ha così pubblicato un avviso pubblico esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse all’acquisizione di sottoprodotti derivanti dalla scavo; la quantità presunta del materiale è pari a circa 15.000 metri cubi. Il materiale sarà progressivamente disponibile a partire dall’inizio del mese di marzo 2026 e verrà messo a disposizione del soggetto interessato nell’area di cantiere.

Resta a carico del soggetto interessato il trasporto e lo scarico del materiale; le operazioni di carico dovranno essere coordinate con quelle di scavo al fine di limitare l’eccessivo accumulo del materiale scavato e, pertanto, il soggetto interessato dovrà rendersi disponibile a procedere alle operazioni in questione secondo le tempistiche che saranno impartite dal comune di Vallo della Lucania.Resta, inoltre, in capo al soggetto interessato ogni adempimento e onere che non spetti, per norma, al comune di Vallo della Lucania quale produttore del sottoprodotto: in particolare dovrà redigere la documentazione per il riutilizzo e rendicontare in ordine al sito di utilizzo.

I requisiti richiesti

Il soggetto interessato dovrà essere in possesso dei requisiti di legge per la gestione delle terre e rocce da scavo, e dovrà disporre di mezzi idonei alle operazioni di carico, trasporto e scarico nonché di aree idonee per il rimpiego del sottoprodotto acquisito ai sensi del dettame normativo del DPR 120/2017.

Come presentare domanda

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse al comune di Vallo della Lucania, tramite pec all’indirizzo prot.vallodellalucania@legalmail.it entro le ore 13.00 del 16 febbraio 2026. Per tutte le atre informazioni è possibile consultare l’avviso sul sito istituzione dell’Ente.