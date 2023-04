Una “palestra di roccia” nel cuore del Cilento

La cava dismessa di Laurino si trasforma in una palestra di roccia per gli speleologi. Il Comune cilentano ha recentemente dato il via libera all’utilizzo della cava dismessa di Laurino da parte del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano, affiliato alla Società Speleologica Italiana. Ciò permetterà agli appassionati di speleologia di utilizzare l’area e in particolare le sue pareti verticali per effettuare esercitazioni e corsi sulle tecniche speleologiche su corda.

Un’opportunità per formare il personale dell’associazione e ammirare le attività

Questa iniziativa rappresenta un’occasione per formare il personale dell’associazione e per ammirare da vicino le attività degli speleologi, dal momento che il Gruppo Speleologico effettua la propria attività attraverso ricerche, esplorazioni, rilievi, accatastamenti di cavità sia naturali che artificiali.

Inoltre, organizza stage, corsi e promuove eventi al fine di allargare la conoscenza del patrimonio speleologico anche al di fuori del mondo speleologico, per la diffusione del progresso e la sicurezza nella pratica speleologica.

L’utilizzo della cava di Laurino per esercitazioni e corsi sulle tecniche speleologiche su corda

La cava dismessa di Laurino sarà utilizzata in particolare per effettuare esercitazioni e corsi sulle tecniche speleologiche su corda. Questo tipo di attività richiede pareti verticali, come quelle presenti nella cava, per simulare le situazioni che gli speleologi possono incontrare durante le loro esplorazioni.

Grazie alla disponibilità di questa area, gli appassionati di speleologia potranno acquisire le competenze necessarie per svolgere la loro attività in modo sicuro ed efficiente.

In conclusione, l’iniziativa del Comune cilentano di concedere l’utilizzo della cava dismessa di Laurino al Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano rappresenta una grande opportunità per gli appassionati di speleologia, che potranno beneficiare di un’area sicura e attrezzata per svolgere le loro attività. Allo stesso tempo, questa iniziativa contribuisce alla diffusione della cultura speleologica e alla promozione della sicurezza nella pratica di questa affascinante attività.