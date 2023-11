Una cilentana si aggiudica concorso letterario ad Urbino

La cilentana Antonietta Lembo, di Agnone Cilento, frazione di Montecorice, ha conquistato il 1° posto al Concorso Letterario “Maria Regina d’Europa – In quei giorni Maria si alzò ed andò in fretta dalla cugina Elisabetta” presso il Centro Mariano, Fondazione Culturale-Sociale “Il Pellicano”, di Tasanni di Urbino.

Il premio

La premiazione, tenutasi al Centro Mariano di Trasanni, ha visto la presenza dell’arcivescovo, mons. Sandro Salvucci, del promotore della fondazione, don Ezio Feduzi, del presidente della fondazione “Il Pellicano”, don Daniele Brivio, il presidente del Concorso Mariano, prof.ssa Maria Laura Fraternali, del vicesindaco, prof.ssa Marianna Vetri, e dell’assessore Teresa Fedeli.

Alla presenza delle autorità e di un folto pubblico sono stati letti i testi vincitori tra quelli inviati da numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia.

I vincitori

Questi i vincitori:

Concorso in versi e in prosa adulti: 1° premio ANTONIETTA LEMBO, Montecorice (SA), 2°premio DANIELA MARIANI, Ancona. Menzione speciale: Chiara D’Epifanio, Parma. Concorso artistico adulti: MARIA CRISTINA DACCO’, Belgioioso (PV), 2° premio MAURIZIO FRISINGHELLI, Rovereto (TN). Concorso in versi ed in prosa ragazzi: SOFIA STILLITANO, VERONICA NICOSIA, ROSITA LUCIA TORRES RAMIREZ, Roma, ARIANNA LEUZZI, Urbino. Premi artistici ragazzi: Scuola Secondaria di 1°gr. “Pascoli”, Gallo di Petriano, Gruppo giovanile “Maria Immacolata”, Gallo di Petriano.

La cilentana Antonietta Lembo s’è detta onorata e felice di aver vinto il prestigioso premio: “Ricevere questo riconoscimento è per me un onore ed un’affermazione che sto lavorando nella giusta direzione e, non nascondo, che quando ho ricevuto la telefonata, che mi annunciava la vittoria, mi sono emozionata come una bambina.

Ringrazio dal profondo del cuore la prof.ssa Maria Laura Fraternali, don Daniele Brivio e tutta l’organizzazione della Fondazione Culturale-Sociale “Il Pellicano” , per aver gradito il mio testo “Maria, il peso di un sì attraverso il viaggio reale e metaforico” e per avermi assegnato il primo premio.

Dedico la vittoria al mio defunto nonno Emilio che, fino agli ultimi giorni della sua vita, è stato ministrante della Chiesa “Maria SS. del Carmine”, ad Agnone Cilento”.