Ultima settimana di campagna elettorale: domenica e lunedì si vota

L’ultima settimana di campagna elettorale è iniziata: il prossimo 14 e 15 maggio si terranno le elezioni comunali 2023. Nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, saranno 9 i comuni chiamati alle urne.

La candidata donna alle elezioni comunali

Nel panorama politico dei comuni in cui si voterà, una sola candidata donna alla carica di sindaco: Sabrina Palumbo. La Palumbo si contenderà la carica di primo cittadino di Giungano contro l’uscente Giuseppe Orlotti.

I sindaci che cercano la riconferma

Alcuni sindaci in carica cercheranno invece la riconferma: Antonio Marino ad Aquara, Antonio Forziati a Castelcivita, Giuseppe Orlotti a Giungano, Giuseppe Balbi a Roccagloriosa e Luigi Vertucci di Atena Lucana. Ad Ogliastro Cilento si ripropone invece Michele Apolito, da oltre trent’anni protagonista della scena politica locale.

I comuni sopra i 15mila abitanti

In provincia di Salerno, invece, ci sono due comuni al voto sopra i 15mila abitanti: Campagna e Pontecagnano. Nel caso in cui le votazioni non consegnassero subito la vittoria in mano a un candidato, i ballottaggi si terranno esattamente a due settimane dal primo voto, domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Modalità di voto

In ogni comune si voterà dalle 7 alle 23 durante la domenica e dalle 7 alle 15 durante il lunedì. La maggior parte dei comuni chiamati alle urne sono piuttosto piccoli, con una popolazione compresa tra i 3mila e i 10mila abitanti.