Tutto pronto per il Felix Drummers Fest: l’evento a Felitto

Il borgo dell’alta valle del Calore si prepara ad ospitare nuovamente il Felix Drummers Fest, un evento imperdibile per gli amanti della batteria e della musica. Dal 28 al 30 luglio, Felitto si trasformerà in un palcoscenico vivace e coinvolgente, pronto a regalare emozioni uniche. L’anno scorso, il Felix Drummers Fest ha ospitato grandi musicisti di fama nazionale come Maxx Furian, Dario Tanghetti e Nicolò Fragile, lasciando un segno indelebile nella memoria degli spettatori. Quest’anno, il borgo non delude le aspettative, con una programmazione ancora più ricca ed entusiasmante.

Ellade Bandini: Una leggenda della batteria italiana

La grande attesa è per la performance di Ellade Bandini, prevista per il 29 luglio. Il musicista emiliano vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, come Mina, De André, Francesco Guccini, Vinicio Capossela, Paolo Conte e Renato Zero. Con una carriera lunga e prestigiosa, Ellade Bandini rappresenta la storia stessa della batteria nella musica leggera italiana, un vero e proprio mito nel panorama musicale del nostro paese.

Masterclass e concerto di Ellade Bandini

Nella giornata del 29 luglio, Ellade Bandini terrà una masterclass dedicata al suo strumento, offrendo ai partecipanti l’opportunità di apprendere dalle sue esperienze e conoscere i segreti del suo stile unico. Inoltre, durante la serata, si esibirà in un concerto imperdibile, regalando al pubblico una performance indimenticabile.

Elective Lines: Unione di mondi musicali

Il Felix Drummers Fest si aprirà il 28 luglio con il concerto degli Elective Lines, un trio jazz/elettronico che presenterà il loro progetto “Unveil” in una performance dal vivo. Francesco Saguto, Vincenzo Bardaro e Andrea Colella uniscono mondi apparentemente lontani, combinando songwriting e musica elettronica per creare un suono unico che fonde l’acustico con il digitale.

Il ritorno di Maxx Furian e la challenge dei batteristi

La nuova edizione del festival vedrà anche il ritorno del talentuoso batterista Maxx Furian, già special guest dell’anno precedente. Insieme a Dario Tanghetti, Nicolò Fragile, Laura Groggia e Francesco Corvino, direttore artistico del festival, salirà sul palco nella serata del 30 luglio, dedicata alla sfida dei batteristi in piazza.

La challenge: Un momento di grande spettacolo

La challenge dei batteristi rappresenta il fulcro del Felix Drummers Fest. Nell’edizione precedente, ben 100 musicisti si sono uniti con i loro strumenti per creare una band corale che ha incantato il paese di Felitto. Quest’anno, sotto la guida di Laura Groggia, la sfida si preannuncia ancora più avvincente e coinvolgente, promettendo di regalare al pubblico un’esperienza straordinaria.