Trovato alla guida di uno scooter rubato: denunciato minore

Un minorenne è stato denunciato dai carabinieri per aver guidato uno scooter risultato rubato. L’episodio è avvenuto a Battipaglia domenica scorsa. Il giovane è incappato in un posto di blocco dei militari dell’Arma.

Il sequestro dello scooter e l’identificazione del minorenne

I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno sequestrato lo scooter e identificato il minorenne, che è stato denunciato per ricettazione. Non sono ancora concluse le indagini, ma gli investigatori stanno lavorando per individuare l’autore del furto dello scooter.

La lotta alle attività criminali

L’episodio di Battipaglia dimostra l’impegno costante dei carabinieri nella lotta alle attività criminali, in particolare alla lotta al furto di veicoli. Grazie all’azione tempestiva dei militari dell’Arma, un mezzo rubato è stato sequestrato e un minorenne è stato denunciato. L’attenzione e la vigilanza delle forze dell’ordine sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire la commissione di reati.