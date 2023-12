Trentinara: Bilancio 2023 dell’azione amministrativa e nuovi progetti in cantiere 

Trentinara ha conosciuto uno sviluppo turistico importante, negli ultimi anni e l’amministrazione comunale, retta dal sindaco, Rosario Carione è attiva per permettere al paese e alla comunità una crescita continua. A confermarlo è stato proprio il primo cittadino che ha fatto sapere della recente approvazione del bilancio comunale e ha anticipato i nuovi progetti che daranno portati a termine nel 2024 come quello che riguarda la realizzazione di un’altalena gigante che permetterà a cittadini, turisti e visitatori di godere, ulteriormente, della vista panoramica che offre la famosa terrazza di Trentinara. Carione si è soffermato anche sulla questione che riguarda il direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di cui fa parte, e in cui si dovrà procedere presto a nominare le quote rosa.