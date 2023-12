Trentinara: progetta la realizzazione di un’altalena gigante

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, punta alla realizzazione di un’altalena gigante; l’Ente ha infatti approvato il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo presunto di € 210.000,00 di cui € 136.098,92 per lavori e € 73.901,08 per somme a disposizione.

Un’altra attrazione per Trentinara

Potrebbe essere un’altra attrazione per il Comune cilentano che si va ad aggiungere all’installazione della statua dedicata alla leggenda di Saul ed Isabella, della Terrazza degli Innamorati, e dello Sky Walk, una passeggiata sospesa nel vuoto, costruita con ampie vetrate, che permettono di ammirare il panorama mozzafiato offerto dal piccolo borgo nel cuore del Cilento.

Un panorama mozzafiato dall’altalena gigante

Un modo singolare e particolare per immergersi nel panorama mozzafiato che circonda Trentinara. Simile alle Big Bench, le famose panchine giganti, l’altalena gigante, sarà posizionata molto probabilmente in un punto panoramico in modo da poter ammirare la bellezza paesaggistica del territorio.

Una iniziativa simile a Cossano Belbo, caratteristico paese all’estremità orientale della provincia di Cuneo, con l’installazione dell’Altalanga, coloratissima altalena gigante in legno, che offre una nuova prospettiva sulle Langhe e promette di regalare momenti di svago, spensieratezza e libertà.

Grandi matite colorate, un enorme righello e una gomma di legno compongono quest’insolita attrazione, posizionata sulla collina della Langa Soprana lungo la strada comunale Santa Libera-Sant’Anna. Nata dal desiderio dei bambini di tornare a scuola dopo il lungo periodo di pandemia, L’Altalanga si contraddistingue proprio per i suoi componenti a tema cancelleria: la gomma, per cancellare i brutti momenti; le matite, per disegnare un nuovo inizio; il righello, per tracciare linee rette e robuste e ripartire più forti di prima.