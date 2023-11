L’IC Carducci Capaccio-Paestum Trentinara alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum si conferma, nella sua edizione appena conclusa, sede dell’unico Salone espositivo al mondo nel suo genere. Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare Parchi e Musei Archeologici, promuovere destinazioni turistico archeologiche, favorire la commercializzazione, contribuire alla destagionalizzazione e incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali.

Modello 3 D del Tempio di Nettuno presentato al NEXT

In questa ottica si è inserito il lavoro della scuola Istituto Comprensivo “Carducci” Capaccio – Paestum Trentinara che ripercorre la storia e le origini del tabacchificio in cui oggi è realizzata la borsa del turismo e che ha trovato applicazione concreta in un modello 3D dell’originario Tempio di Nettuno, ospitato al Tabacchificio di Cafasso durante la BMTA.

Una esperienza didattica che ha immediatamente ampliato agli orizzonti di conoscenza e valorizzazione delle origini del territorio di appartenenza degli allievi.

Grande soddisfazione per la dirigente , la Prof. Tufarelli, per questa esperienza: “Obiettivo dell’iniziativa è stato di valorizzare il territorio di appartenenza, farlo conoscere agli allievi promuovendo le nostre destinazioni turistico archeologiche attraverso la voce di nostri ragazzi e favorendo la conoscenza presso le nuove generazioni da tramandare nel tempo“.