Trema la maggioranza nel comune di Vallo della Lucania: il consigliere Nicola Botti attacca il sindaco. Ecco la replica

Il consigliere Nicola Botti fa tremare la maggioranza nel comune di Vallo della Lucania: in un video autoprodotto attacca il sindaco e denuncia ambiguità messe in campo, con il capogruppo di minoranza Marcello Ametrano per silurarlo.

Non si è fatta attendere la risposta del Sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone

“Sui social ha replicato immediatamente: “Non posso accettare, infatti, che si usino termini come “scorrettezza”, “inciucio” o altro semplicemente perché, quale Presidente del Consiglio Comunale, ho ritenuto di rinviare un argomento che – ciò è apparso piuttosto evidente – gli sta particolarmente a cuore. Le cose, infatti, stanno diversamente.

Semplicemente si trattava di un argomento delicato sul quale da più parti mi è stato chiesto ulteriore approfondimento. Nella mia doverosa funzione di tutela della legalità, della trasparenza e del confronto amministrativo ho semplicemente preferito approfondire meglio la questione e limarla. Chiarirò presto con l’Assessore Botti tutti questi aspetti e mi auguro che si possa archiviare il tutto come un evitabile Botto di Capodanno, riprendendo a lavorare tutti insieme nell’interesse della comunità che abbiamo l’onore di amministrare”.