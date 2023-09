Tragedia a Teggiano: 77enne cade nei pressi di una zona di montagna e muore

E’ accaduto questo pomeriggio nel Vallo di Diano. Un uomo di 77 anni, di Teggiano, si trovava nei pressi di una zona di montagna quando, per cause ancora da accertare, probabilmente, accusando un malore, si è accasciato perdendo la vita. Immediatamente allertati i sanitari del 118, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, stava percorrendo una strada boschiva quando per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe caduto rovinosamente al suolo precipitando in un burrone.

I soccorsi

Ad accorgersi dell’accaduto, dei passanti che hanno chiamato il 118 che lo ha, prontamente, trasportato presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Troppo gravi le ferite riportate, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso

Sono i corso gli accertamenti per comprendere quali siano state le cause del decesso e per stabilire se l’uomo stesse semplicemente passeggiando oppure svolgendo un lavoro sul posto. Seguiranno aggiornamenti.