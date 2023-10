Torna il Festival di San Martina: appuntamento a San Marco di Castellabate

Ritorna a San Marco di Castellabate il “Festival di San Martino: Musica, Zeppole e Vino”. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è in programma venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre dalle ore 18 presso il rione Rocchetta, da via Cuono a via Vicenza e tutti i vicoli connessi.

L’iniziativa

Una ricorrenza celebrata grazie all’impegno dell’Associazione organizzatrice ‘Vivi San Marco’. Oltre alle prelibatezze del territorio, con vino locale, ci sarà la riscoperta dei vecchi mestieri di una volta grazie a figuranti in costume e alle scenette proposte lungo il percorso.

Le specialità

Grandi protagoniste le zeppole della tradizione, che rappresentano il simbolo della festività di San Martino e che saranno presentate in diverse specialità: dalle zeppole con le alici salate a quelle dolci con il miele. Inoltre, con la spettacolare scenografia dagli ombrelli colorati che sovrastano il rione, il festival è diventato una gioia per gli occhi oltre che per il palato. Tante le associazioni e i musicisti coinvolti per l’intrattenimento musicale tra band, danzatori, artisti di strada e l’artigianato con i tradizionali mercatini. “Proporre una manifestazione nel mese di novembre è stata da subito una bella scommessa – dichiara il presidente di ‘Vivi San Marco’, Antonino Spinelli: “Scommessa vinta, visto il richiamo e l’attesa da parte del pubblico per tre serate all’insegna del divertimento e della spensieratezza, da vivere anche in bassa stagione”.