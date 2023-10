Tonfo Granata, contro il Genoa la Salernitana trova l’ennesima sconfitta

Ancora una sconfitta per la Salernitana che fa un passo indietro rispetto alla partita contro il Cagliari. I padroni di casa del Genoa di aggiudicano il match per 1 a 0. A Marassi sono poche le occasioni create dagli ospiti. Degno di nota solo il colpo di testa di Mazzocchi nel finale. Un rimpianto che è quasi inesistente visto che il Genoa si aggiudica anche l’inutile punteggio dei legni colpiti, ben due nel primo tempo.

Primo tempo

Parte fortissimo il Genoa che al minuto 4′ centra il palo con un’ incornata di Milan Badelj. Ochoa si salva dal tapin inghiottendo la sfera. Ancora brividi per l’estremo difensore granata al minuto 16′, questa volta con Retequi che con una grande giocata riesce a liberarai e calciare. È ancora il palo a tenere in piedi il fortino degli ospiti. La Salernitana si riorganizza e cerca di imbastore qualche azione offesiva. Si fa vedere Dia in avanti, ma il suo tiro telefonato è preda di Martinaz. Al 34′ la blocca Gudmundsson che si libera di Gyomberg e batte Ochoa.

La ripresa

Il secondo tempo al contrario della prima frazione inizia in sordina. Il Genoa sembra pago del risultato e si preoccuopa di difendere, mentre la Salernitana non riesce a trovare il guizzo quando si affaccia sulla trequarti. Mister Inzaghi compie una variazione di modulo: al 64 si passa al 433. Fuori Lovato e Maggiore e dentro Ikwemesi e Legowski. Quando mancano 7 minuto alla fine stacca bene Mazzocchi che batte Martinez ma trova la traversa.

È questa l’ultima occasione di una Salernitana che nel complesso ha meritato l’ennesima sconfitta della stagione: Genoa-Salernitana 1 a 0