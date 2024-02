Stazione AV Vallo di Diano: scontro tra Noi Moderati e Sindaca di Padula

Noi Moderati Vallo di Diano respinge le accuse di campanilismo mosse dalla Sindaca di Padula Michela Cimino in merito all’interrogazione parlamentare presentata dall’On. Giuseppe Bicchielli sull’ubicazione della futura stazione ferroviaria dell’Alta Velocità.

Il pensiero di Noi Moderati

La posizione di Noi Moderati è netta: la stazione AV deve essere realizzata a Sala Consilina/Atena Lucana. La scelta di Padula, a loro avviso, è penalizzante per l’intero comprensorio del Vallo di Diano in quanto:

Il bacino di utenza di Sala Consilina/Atena Lucana è nettamente superiore a quello di Padula/Buonabitacolo: 280.000 abitanti contro 30.000.

280.000 abitanti contro 30.000. La viabilità esistente rende Sala Consilina/Atena Lucana facilmente raggiungibile da un’ampia area, comprendente anche territori della Basilicata.

Il rischio concreto è che, se la stazione venisse realizzata a Padula, i treni Frecciarossa e Italo non vi si fermerebbero per mancanza di utenza.

La mission

Noi Moderati non si fermerà e continuerà a battersi per la realizzazione della stazione a Sala Consilina/Atena Lucana. L’obiettivo – fanno sapere -è quello di ottenere un servizio di alta qualità che sia realmente utile al territorio e non un’infrastruttura fantasma.

La scelta di Sala Consilina/Atena Lucana non sarebbe una strategia elettorale, ma una logica di interesse collettivo per tutto il Vallo di Diano.

Noi Moderati ricorda che il Vallo di Diano in passato aveva una sua ferrovia, dismessa proprio a causa della bassa utenza. Per questo motivo è fondamentale oggi fare scelte “lungimiranti” che evitino di ripetere gli errori del passato.

Di qui un appello a tutti i cittadini del Vallo di Diano a unirsi per la realizzazione della stazione AV a Sala Consilina/Atena Lucana.