Sport, sicurezza e solidarietà: a Sala Consilina Andrea Capobianco, CT Nazionale Italiana pallacanestro femminile

Sport, sicurezza e solidarietà: l’anno nuovo nel Vallo di Diano inizia all’insegna di temi davvero importanti, collegati nella due giorni di iniziative messe in campo dalla Polisportiva Basket Sala Consilina in collaborazione con la Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina, e che vedranno coinvolti ospiti di rilievo nazionale ed internazionale.

Si comincia il 4 gennaio con il convegno “Sulla buona strada”, in programma presso l’aula magna della Scuola Primaria Sala Consilina con inizio alle ore 18:30. L’evento è dedicato a Maria Dorotea Di Sia, giovane scomparsa nel 2014 a soli 24 anni in seguito a un incidente stradale in Puglia. “Non abbiamo mai dimenticato Maria Dorotea –sottolinea Simona Sica, presidente della Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina- perché era una ragazza davvero splendida. Amava lo sport ed aveva giocato a basket con noi, ed è rimasta sempre nei nostri pensieri”.

La giornata

Maria Dorotea, nel corso della sua vita troppo breve, aveva anche avuto modo di mettersi già in mostra per le sue qualità artistiche. L’immenso dolore della perdita ha spinto la famiglia ad iniziare un percorso di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.

Il convegno “Sulla buona strada” presenterà dunque un particolare risvolto emozionale ed emotivo, generato dal forte legame che Maria Dorotea aveva con il basket, e dalla presenza della mamma di Maria Dorotea, la signora Petrina Paladino. Ma sarà allo stesso tempo denso di contenuti formativi, grazie alla partecipazione di importanti personalità del mondo della pallacanestro nazionale e internazionale, tra le quali Luigi Lamonica (Commissioner Comitato Italiano Arbitri) e Maurizio Cremonini (Responsabile Nazionale Minibasket FIP). Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Capobianco, CT della Nazionale Italiana Pallacanestro Femminile, una presenza davvero prestigiosa che conferma l’eccellente valore raggiunto dal movimento cestistico nel Vallo di Diano.

L’evento dedicato a Maria Dorotea Di Sia

Nel corso del convegno sarà anche presentata la seconda iniziativa della due-giorni, l’ottava edizione della “Maratona 12 Ore di Basket”, in programma il 5 gennaio presso il “PalaZingaro” di Sala Consilina, dalle ore 10:00 alle ore 22:00. L’evento, dedicato anch’esso a Maria Dorotea Di Sia, ha uno scopo benefico, finalizzato a una raccolta fondi che sarà devoluta a favore dell’Associazione “ConRett”. La Sindrome di Rett è una rara patologia che colpisce prevalentemente le bambine, e che comporta una involuzione dello sviluppo, prima neuropsicologico e poi fisico. A spiegare la gravità della Sindrome di Rett, e le difficoltà correlate alla ricerca di adeguate cure, sarà la signora Agnese Alberti, mamma di Lua, una delle sfortunate piccole colpite da questa grave patologia.

Il commento

“Attraverso lo sport -evidenzia Simona Sica- abbiamo un canale preferenziale e diretto con i giovani, e la possibilità di promuovere e sensibilizzare valori come il rispetto delle regole, l’etica morale e la solidarietà. Su questi temi riflettiamo nel corso del convegno, con le personalità di rilievo nazionale ed internazionale del mondo sportivo che ci onorano della loro presenza. Ma cerchiamo anche di essere concreti, come è nostra abitudine: perché pensiamo che questa sia la strada più efficace e proficua per trasmettere determinati valori ai nostri ragazzi”.