Spiagge sicure, a Castellabate potenziati i controlli sul litorale

Il Comune di Castellabate è rientrato nel fondo di sicurezza urbana “Spiagge Sicure Estate 2023”. Tale progetto prevede l’incremento e potenziamento dei servizi della polizia amministrativa fino al 30 settembre per poter garantire maggior sicurezza sulle spiagge e nelle aree limitrofe nel periodo di maggior affluenza turistica. Un servizio dinamico di prevenzione, repressione e monitoraggio del territorio finalizzato in particolar modo alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione dei prodotti, nonché ogni condotta che possa turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il progetto

Questo ambizioso quanto rilevante progetto è volto ad intensificare i controlli e il monitoraggio sugli arenili e aree limitrofe che, in questo periodo, sono notevolmente affollati e frequentati.

“Castellabate continua il suo percorso di crescita come meta turistica di qualità. Grazie a questo progetto, fortemente voluto da questa amministrazione in forte sinergia con il Comando Polizia Municipale, verranno intensificati i controlli su tutto il litorale proprio per contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione dei prodotti., nonché eventuali occupazioni abusive L’obiettivo è anche quello di voler contrastare e limitare qualsiasi tipo di condotta che possa turbare in qualche modo la quiete, l’ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, ci tengo a ringraziare tutto il Comando della Polizia Municipale per la presenza costante sul territorio e per tutto il supporto che daranno per rendere quest’estate più sicura per tutti” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.