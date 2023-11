Sorprendono giovane nella loro proprietà, aggrediti due fratelli ad Agropoli

Sorprendono un giovane all’esterno della propria abitazione, in pieno centro cittadino, due fratelli aggrediti con un bastone. L’episodio è accaduto in pieno giorno, questa mattina intorno alle ore 12, in via Gabriele D’Annunzio, una strada sita a pochi metri dall’isola pedonale di Agropoli.

I fatti

Sembrerebbe, stando alle prime testimonianze, che sia stato uno dei due a sorprendere un uomo nella loro proprietà; a quel punto sarebbe intervenuto anche l’altro fratello che non conoscendo l’individuo e visto l’atteggiamento sospetto, gli avrebbe chiesto chi fosse e perché si trovasse li. Considerato il silenzio lo ha invitato ad allontanarsi, avvertendolo che se ciò non fosse accaduto sarebbero stati allertati i carabinieri.

Sarebbe a questo punto che il malintenzionato avrebbe iniziato ad aggredire prima un fratello e poi l’altro, intervenuto in sua difesa. Tutto ciò anche con l’ausilio di un bastone. Poi si è dato alla fuga.

I soccorsi

Entrambi sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari. Trasportati all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania hanno riportato fratture a braccia e costole, ematomi e ferite varie.

Il tutto è stato refertato presso il pronto soccorso e domani sarà presentata denuncia ai carabinieri della stazione di Agropoli.