Serre, riapre la ludoteca. La cerimonia ufficiale il 30 novembre

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Opramolla, lo aveva annunciato nelle scorse settimane ed ora c’è la data ufficiale: la ludoteca del comune sarà riaperta giovedì, 30 novembre. La struttura si trova in via Salvo D’Acquisto. Si tratta di un servizio che rientra nell’ambito dei progetti educativi realizzati in concerto con l’Ambito S03 (ex S05) del Piano di Zona. “La risposta dei cittadini di Serre, in seguito alla pubblicazione del bando, è stata incisiva e ciò ci ha dato conferma dell’importanza di lavorare per permettere la riattivazione di un servizio che offrirà ai bambini occasioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto e qualificato con funzione di animazione e accompagnamento” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

Le info utili

La ludoteca accoglierà i bambini e le bambine iscritti, in seguito all’analisi delle richieste effettuata dal gruppo di lavoro de La Rada – Consorzio di Cooperative Sociali che gestisce il servizio, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 per un totale di quattro ore giornaliere e per cinque giorni settimanali che vanno dal lunedì al venerdì.

Un ambiente di professionisti del settore

Presso la ludoteca i piccoli troveranno un ambiente adatto a loro e professionisti del settore pronti a contribuire al loro sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo che avverrà attraverso il gioco in un contesto in cui potranno apprendere abilità cruciali come la collaborazione, la risoluzione dei problemi e la creatività contribuendo ad alimentare il loro benessere complessivo.