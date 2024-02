Sapri, sicurezza sul lavoro e contrasto all’abusivismo: stop ai lavori per 2 cantieri

Controlli dei carabinieri in materia di sicurezza sul lavoro e di contrasto all’abusivismo. Negli ultimi giorni i militari della stazione di Sapri, guidati dal Luogotenente Pietro Marino e coordinati dal Capitano Francesco Fedocci, hanno messo in campo diverse azioni di controllo in vari cantieri della cittadina. Un’operazione condotta in collaborazione con gli ispettori dell’Asl e dell’ufficio tecnico comunale.

Stop a due cantieri

Al termine dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine, è stato imposto lo stop ai lavori a due cantieri. I militari hanno riscontrato il mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza del lavoro. Denunciati contestualmente i due responsabili dei lavori dei rispettivi cantieri.

Le altre denunce

In materia di abusivismo invece sono state denunciate tre persone per difformità della struttura realizzata rispetto al progetto previsto.