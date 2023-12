Sapri, Finaz e Nuto della Bandabardò presentano e cantano il libro: “Se mi rilasso collasso”

Finaz e Nuto saranno a Sapri il 16 Dicembre 2023 in Villa Comunale alle ore 18:00 per presentare, e cantare, il libro “Se mi rilasso Collasso”. Il libro rappresenta la biografia della Bandabardò e contiene 30 anni di storia. – È un libro che si può raccontare, ma abbiamo deciso anche di suonarlo un po’ – affermano i cantanti dello storico gruppo – Non un vero tour ma una serie di appuntamenti in giro per l’Italia per rivivere insieme questo viaggio iniziato nel 1993.

Il gruppo

La Bandabardò nasce l’8 marzo 1993 e da subito si dedica ad una intensa attività live in Italia e Francia. L’esordio discografico è del 1996 con “Il circo mangione” (vincitore del Premio Ciampi come migliore esordio dell’anno), seguito da “Iniziali Bì-Bì”, che contiene la loro prima hit “Beppeanna”. Dopo il mini-live “Barbaro tour” pubblicano “Se mi rilasso… collasso”, un live che contiene la versione in studio di “Manifesto”, altro pezzo di immediato successo. Anno dopo anno firmano numerosi successi, fino ad arrivare alla pubblicazione del libro nel 2023.

Il libro

«Bravi… siete bravissimi… ma non somigliate a nessuno.» «Dove vi possiamo collocare?» «Che canali o strategie usate per farvi promozione?» «Ci dispiace, ma non possiamo offrirvi un contratto discografico.» Quando, nel lontano 1993, queste erano le uniche risposte a cui la nostra banda sembrava destinata, forse non avremmo mai pensato di arrivare un giorno a raccontare in un libro trent’anni di musica, amicizia, scazzi, risate, gioie, delusioni, perdite tremende e nuovi, graditissimi, arrivi. Eppure, eccoci qua, con poco più di duecento pagine che racchiudono la vita di quello che si può a buon diritto definire il più “improbabile” tra i gruppi italiani.

L’evento

La presentazione del libro si colloca all’interno del cartellone degli eventi natalizi organizzati dal Comune di Sapri, Assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura. In occasione dell’evento saranno inaugurati anche i Mercatini di Natale in Villa Comunale a Sapri, che saranno aperti e pronti ad accogliere i visitatori tutti i giorni dalle ore 17:30 dal 16 Dicembre e fino al 6 Gennaio. L’incontro sarà presentato e coordinato dal giornalista Francesco Lombardi e i saluti istituzionali affidati ad Amalia Morabito, Assessore al Turismo, Spettacolo e Cultura del Comune di Sapri. – Siamo molto felici di inserire questa iniziativa all’interno del nostro cartellone di eventi in occasione del Natale alle porte. Sono certa che Finaz e Nuto intratterranno i nostri concittadini, e non solo, portando musica e gioia nei cuori di tutti i presenti – afferma l’assessore.