Sapri, 76enne investita sul lungomare: necessario l’intervento dell’elisoccorso

Un violento incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata odierna, intorno alle 11, sul Lungomare cittadino di Sapri, nei pressi del distributore di benzina.

La ricostruzione dei fatti

Una 76enne del posto è stata investita da un’automobile in transito, modello Tiguan Wolkswagen, alla cui guida vi era un uomo originario di Sicignano degli Alburni.

I soccorsi

A prestare i primi soccorsi, è stato proprio l’automobilista che subito è sceso dall’autovettura per soccorre la donna e trasportarla successivamente al vicino ospedale “Immacolata”. Giunti presso il nosocomio cittadino la malcapitata è stata affidata alle cure dei medici che hanno sottoposto, nell’immediato, la donna a tutti gli accertamenti del caso.

Trasportata in eliambulanza al Ruggi

Secondo i primi risultati medici, la 76enne ha subito una grave frattura al bacino a causa del violento impatto con l’autovettura. Motivo quest’ultimo che ha reso necessario il trasporto della 76enne in eliambulanza presso l’ospedale “Ruggi” d’Aragona di Salerno. Le condizioni di salute della donna infatti sarebbero molto serie, con una prognosi riservata, ma sembra che la malcapitata non sia in pericolo di vita.

L’intervento delle Forze dell’ordine e il sequestro dell’auto

Successivamente ad intervenire sono stati i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Luogotenente Pietro Marino. I militari, appresa la notizia ed effettuate tutte le dovute indagini del caso, hanno subito disposto il sequestro dell’autovettura e il ritiro della patente dell’uomo che si trovava alla guida della Tiguan Wolkswagen.

È compito ora degli uomini dell’Arma stabilire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti.