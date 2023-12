Salute della donna, è Sapri l’unico ospedale con il Bollino rosa

È l’ospedale “Immacolata” di Sapri l’unico presidio dell’Asl Salerno ad avere ottenuto per il nuovo network 2024-2025 il Bollino Rosa. Il riconoscimento biennale che la Fondazione Onda attribuisce da 15 anni agli ospedali italiani per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per le donne.

La cerimonia

La cerimonia di consegna si è tenuta nella giornata di ieri a Roma presso il Ministero della Salute e ha visto la presenza del Direttore Sanitario della struttura ospedaliera Antonio Claudio Mondelli, del referente del programma Bollino Rosa Gianfranco Gallo e della dottoressa Maria Concetta Lombardi.

La tutela e la promozione della salute di genere è da anni, per il Ministero della Salute, un tema centrale nelle conferenze internazionali e rappresenta una priorità oltre che un investimento strategico.

Il bollino rosa

Il progetto Bollino Rosa, che caratterizza gli ospedali a misura di donna, prevede al suo interno un insieme di servizi gratuiti – visite, esami, consulenze; percorsi dedicati – che pongono al loro centro la cura e il benessere delle donne. Un tema dunque di importanza fondamentale per il presidio ospedaliero dell'”Immacolata” grazie all’attenzione ad esso rivolta dal Direttore Sanitario Antonio Clauduo Mondelli, dal referente Gianfranco Gallo e della dottoressa Maria Concetta Lombardi ai quali è staro rivolto un plauso nel corso della cerimonia di premiazione per l’assegnazione dell’importante riconoscimento. L’ottavo per il nosocomio dell’Immacolata.